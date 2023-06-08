Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 09:52
C dilimi
C dilimi ile alakalı bilgisi olan varmı , belimden amelyat oldugum için c dilimi almam gerekiyor zorlandıgım için sevk kağıdıgım çıktı ama doktora bu konuyu nasıl söylicem hana sadece c dilimi maddesini verip göndermesi mi gerekiyor yoksa doktorun aktif çalışmaması uygundur gibi bir yazı belirtmesi gerekiyormu yardımcı olurmusunuz

cenksozen
Şef
08 Haziran 2023 09:55

doktorun dilim belirtmesi gerekli.ekstra ibareler koyması doğru olmaz


mami5234
Aday Memur
08 Haziran 2023 09:59
Bana sevk edilen üst yazıda mı yanlış var peki kağıtta yazanı direkt yazıyorum Emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği doğrultusunda sağlık durumunun değerlendirilerek ilgili yönetmeliğin hangi dilimine girdiğini, aktif silahlı polislik görevi yapıp yapamayacağını belirtir şekilde düzenlenecek fotoğraflı sağlık kurulu raporu verilmesi bu şekıldenyazıyor belki idari büronun yanlışı ben yine doktora sadece dilim belirtmesini istiyorum o zaman
cenksozen, 3 saat önce

doktorun dilim belirtmesi gerekli.ekstra ibareler koyması doğru olmaz

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