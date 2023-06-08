Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 10:02
En mantıklı nedir sizce

arkadaşlar yatırım olsun diye araba almak istiyorum sıfır ama malum hem araba yok sıfır hemde bayilerin söyledikleri araba 2-3 aya gelir geldiğindeki fiyattan arabayı alırsınız yani şu an 750k ise 3 ay sonra 900k olursa 900k dan alırsınız arabayı diyorlar bu aşamada parayı değerlendirmek ve aracımı yenilemek için en mantıklı yol 2020 ve üstü bir araç almak mı olur sıfır bu şekilde alınırsa hiç avantajlı olmuyor sanki


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
08 Haziran 2023 10:09
2-3 ay sonra gelecek arabayı kesin sana vereceklerse paranı fiziki dolara yatır arabayı alacağın zaman bozdurursun

serdar202020
Şef
08 Haziran 2023 10:13

veririz dediler hocam para zaten altın ve dolarda duruyor da acaba arsa mı alsam diye de aklımdan geçiyor tabi ki

siyahbeyaz88, 3 saat önce
2-3 ay sonra gelecek arabayı kesin sana vereceklerse paranı fiziki dolara yatır arabayı alacağın zaman bozdurursun
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