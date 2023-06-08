Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 10:08
375 KHK ile ihraç olan, beraat takipsizlik alan,göreve iade alan, idare mahkemesi devam eden polis

Bilgi paylaşımı


gul.devletebedmüddet
Aday Memur
08 Haziran 2023 10:14

Arkadaşlar merhabalar, 30 Temmuz İhracıyım. 375 KHK ile ihraç olan Beraat takipsizlik almış İdare Mahkemesi devam eden veya göreve iade alan polis meslektaşlarımla Telegram dan bir etkinlik grubu kurduk. Yaşadığımız haksızlığı Twitter üzerinden devlet terbiyesine yakışır ve üslubunca birlik ve bütünlük içerisinde devlet yetkililerimize duyurmaya çalışıyoruz. bize destek olmak isteyen arkadaşlarımızı Grubumuza bekliyoruz. Telegrama arama bölümüne ********* yazarak kanala katılım sağlayabilirsiniz. Destek verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.


aBBo
Aday Memur
08 Haziran 2023 10:19

Valla iade aldık mahkemeden, sıra Bakanlığın itiraz sürecinde bakalım hayırlısı ile belki yeni kabine ile mahkeme sonuçları uygulanır ümidimiz o yönde...


dostum yaşar
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 10:35
mahkemeler iade vermeye basladi secimden sonra bu olumlu. bizim bi sıkıntımızda mahkemelerin kararları uzun sürüyor. eylülde açtığım idari davaya karar verilmedi hala. ama olumlu şeyler olmaya başladı.
aBBo, 3 saat önce

Valla iade aldık mahkemeden, sıra Bakanlığın itiraz sürecinde bakalım hayırlısı ile belki yeni kabine ile mahkeme sonuçları uygulanır ümidimiz o yönde...


dostum yaşar
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 10:39
süreç bizi idare mahkemelerdeki davalar beklenmeden adli beraat takipsizlik syok kyok alanların işe çağırması ile devam edebilir.

4923
08 Haziran 2023 10:42

Tamam teşekkür ederim gruba geliyorum

gul.devletebedmüddet, 3 saat önce

Arkadaşlar merhabalar, 30 Temmuz İhracıyım. 375 KHK ile ihraç olan Beraat takipsizlik almış İdare Mahkemesi devam eden veya göreve iade alan polis meslektaşlarımla Telegram dan bir etkinlik grubu kurduk. Yaşadığımız haksızlığı Twitter üzerinden devlet terbiyesine yakışır ve üslubunca birlik ve bütünlük içerisinde devlet yetkililerimize duyurmaya çalışıyoruz. bize destek olmak isteyen arkadaşlarımızı Grubumuza bekliyoruz. Telegrama arama bölümüne ********* yazarak kanala katılım sağlayabilirsiniz. Destek verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.


aBBo
Aday Memur
08 Haziran 2023 10:45
Ve arkadaşlar iade alanlar İçişleri Bakanlığı'nın Bakana mesaj bölümü var oraya yazsın TBMM dilekçe var Cumhurbaşkanına yazalım Akim e uygun dille devlet terbiyesi ile yazalım.Ben hepsine yazdım şahsen

aBBo
Aday Memur
08 Haziran 2023 10:48
Gruba katıldım bende Gül hanım gereken tüm etkinlikleri yapalım Bakanımıza sesimizi duyuralım inşallah
gul.devletebedmüddet, 3 saat önce

Arkadaşlar merhabalar, 30 Temmuz İhracıyım. 375 KHK ile ihraç olan Beraat takipsizlik almış İdare Mahkemesi devam eden veya göreve iade alan polis meslektaşlarımla Telegram dan bir etkinlik grubu kurduk. Yaşadığımız haksızlığı Twitter üzerinden devlet terbiyesine yakışır ve üslubunca birlik ve bütünlük içerisinde devlet yetkililerimize duyurmaya çalışıyoruz. bize destek olmak isteyen arkadaşlarımızı Grubumuza bekliyoruz. Telegrama arama bölümüne ********* yazarak kanala katılım sağlayabilirsiniz. Destek verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.


timci
Şube Müdürü
08 Haziran 2023 11:03

Ben bu KHK beraat almış ceza almayanların başlatılmama sebebini anlayamıyorum.bu konuda çok mağdur olanlar var.Allah hepinizin yardımcı olsun.inşallah bu an önce reis buna el atar.


Memurpol0
Memur
08 Haziran 2023 11:10
Hem adli hem idari olarak iade kararlarım var ama kimin umurunda bilmiyorum ki kendimi başka nerede aklayayım

dostum yaşar
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 11:12
yeni bakanımız mahkeme kararlarını uygulayacağız dedi. biraz zamana ihtiyaç var iyi olur inşaallah.
Memurpol0, 2 saat önce
Hem adli hem idari olarak iade kararlarım var ama kimin umurunda bilmiyorum ki kendimi başka nerede aklayayım

8650
Aday Memur
08 Haziran 2023 11:15

Adli de sorun yok idariyi bekliyoruz sayfa hayırlı olsun güzel gelişmelere inşallah


hamza1905
Aday Memur
08 Haziran 2023 11:27
İnşallah bir an önce haklarımız verilir

Kmyrd44
Aday Memur
08 Haziran 2023 11:38

Adaletin tecelli edeceği günü bekliyoruz..yeni bakanımızın bu hukuksuzluğa son vereceginden şüphemiz yok, iade alan devrelerimin biran önce haklarını alacağına inanıyorum, takipsizlik ve beraat almış binlerce devremizde hukuksuzluğun son bulmasını ve mesleğine geri dönmeyi bekliyor...


3168347147
08 Haziran 2023 11:43
Aynı kriterler aynı iddialara aynı dosyalara farklı kararlar veriliyor maalesef.Bunun nedeni de idari yargıda yargıçların hangi kriterleri baz alması gerektiğine dair kesin hüküm(danıştay kararı) olmaması.Ayrıca Mahkemelerin olumlu kararlarıda uygulanmıyor.Ne diyelim sabrın sonu selamettir diye umuyoruz..

Balıkesirden10
Aday Memur
08 Haziran 2023 11:50

Mahkemeden iade aldık göreve başlatılmadık grubumuza lütfen gelin sesimize ses olalım


kadirmiller
Aday Memur
08 Haziran 2023 11:50
Ben bakan beyin ağzından mahkeme kararlarını uygulayacağız dediğini duymadım.Sadece memurlar.net te editör haberinde "İçişleri bakanlığı idare mahkemesi kararlarını uygulaması bekleniyor"diye haber yapıldı.Eger bakan beyin bu yönde açıklaması olduysa nerde yaptı bilgilendirirseniz iyi olur.
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