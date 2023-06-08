Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2023 10:18
Vekil ebe-hemşire

Vekil ebe hemşire alımları devam edecek mi ? Bilgisi olan var mı


Kusucar
Şef
08 Haziran 2023 11:06

Sen şaka misin ?Başka konuda da üniversite hastanesi kpsssiz alıyor mu diye sormussun.Manavdan armut mu alıyorlar da sınavsız memur olacaksın?Vekil ebe hemşire diye de bir şey yok ya ebe ya hemsiresindir.Yaşın büyük diye umut ediyorum hangi yıllardan geliyorsan artık


hemsireniis
Aday Memur
08 Haziran 2023 11:50

Bunu yapan biz değiliz devlet. Gayet de sorabilirim. kpss çalışıyorm. Madem kpss olmadan çalışıp emek vermeden kadroya geçilebiliyorsa böyle bir hak veriyorsa devlet bende şansımı denemek isterim. Asmde enjeksiyon pansuman hemşiresi olarak çalışıyorm. Köydeyiz. Vekil hemşire de var kamu dışı ase de. Şuan kadroya geçtiler. Ben hem iş hem ders hem ev hepsini aynı andan yönetmeye çalışıyorm. Benim ya da bizim suçumuz ne ? Kızacagınız kişi ben değilim kusura bakmayın.

Kusucar, 2 saat önce

Sen şaka misin ?Başka konuda da üniversite hastanesi kpsssiz alıyor mu diye sormussun.Manavdan armut mu alıyorlar da sınavsız memur olacaksın?Vekil ebe hemşire diye de bir şey yok ya ebe ya hemsiresindir.Yaşın büyük diye umut ediyorum hangi yıllardan geliyorsan artık

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