Vekil ebe-hemşire

Bunu yapan biz değiliz devlet. Gayet de sorabilirim. kpss çalışıyorm. Madem kpss olmadan çalışıp emek vermeden kadroya geçilebiliyorsa böyle bir hak veriyorsa devlet bende şansımı denemek isterim. Asmde enjeksiyon pansuman hemşiresi olarak çalışıyorm. Köydeyiz. Vekil hemşire de var kamu dışı ase de. Şuan kadroya geçtiler. Ben hem iş hem ders hem ev hepsini aynı andan yönetmeye çalışıyorm. Benim ya da bizim suçumuz ne ? Kızacagınız kişi ben değilim kusura bakmayın.

Bunu yapan biz değiliz devlet. Gayet de sorabilirim. kpss çalışıyorm. Madem kpss olmadan çalışıp emek vermeden kadroya geçilebiliyorsa böyle bir hak veriyorsa devlet bende şansımı denemek isterim. Asmde enjeksiyon pansuman hemşiresi olarak çalışıyorm. Köydeyiz. Vekil hemşire de var kamu dışı ase de. Şuan kadroya geçtiler. Ben hem iş hem ders hem ev hepsini aynı andan yönetmeye çalışıyorm. Benim ya da bizim suçumuz ne ? Kızacagınız kişi ben değilim kusura bakmayın.