Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


08 Haziran 2023 10:22
Sürekli görevli memurun geçici görevle görevlendirilmesi

2 sayılı cetvelle 399 a tabi sözleşmeli personelin bağlı bulunduğu PTT merkezinden geçici görevle başka bir merkezde görevlendirilmesi duumunda mali ve sosyal hakları hangi merkeze aittir.

Bir ilçe merkezinde deprem tazminatı alırken geçici görevle başka bir ilçede çalıştıran peronel o merkezin deprem tazminatı almayan ilçede olması nedeniyle ödeneği ödenmemesi doğrumudur.

Bir merkezde sürekli çalışmak o merkezde kadrosunun bulunması mıdır bilen varmıdır

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