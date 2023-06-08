Hemşire hemşiredir. Tsmde de olsa ünide de olsa hastanede de olsa sağlık ocağında da olsa kpss ile alır. Çalışmana gerek yok gir kpssye adınız yazsan biyerlere atanırsın zaten. Yok güzel bir yere atanmam lazım dersen biraz çalış.

Hemşire hemşiredir. Tsmde de olsa ünide de olsa hastanede de olsa sağlık ocağında da olsa kpss ile alır. Çalışmana gerek yok gir kpssye adınız yazsan biyerlere atanırsın zaten. Yok güzel bir yere atanmam lazım dersen biraz çalış.