Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2023 10:23
Üni hast.

Kpss puanı olmadan üniverdilerin hemşire ilanlarına başvuru yapılabilir mi ?


Nagihan yılmaz
Memur
08 Haziran 2023 11:50
Soruyu ironi olarak sormuşsundur umarım.Hangi üniyi kpss'siz gördün?

Mahmutt Kaya
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 12:01
Hemşire hemşiredir. Tsmde de olsa ünide de olsa hastanede de olsa sağlık ocağında da olsa kpss ile alır. Çalışmana gerek yok gir kpssye adınız yazsan biyerlere atanırsın zaten. Yok güzel bir yere atanmam lazım dersen biraz çalış.
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