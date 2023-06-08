Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 10:25
Sözleşmeli Memur Temmuz Maaşı

Merhaba,Temmuz ayı maaşı sözleşmelilere de 22.000tl mi?


2ven
Aday Memur
08 Haziran 2023 10:26

e tabii ki


Arslanbeyler
Aday Memur
08 Haziran 2023 10:54

İnşaallah


Garibanm
Aday Memur
08 Haziran 2023 11:11

Sözleşmelilerde taban aylık yok sözleşme ücreti ve ek ödeme var onu oransal olarak arttırırlar ama kadrolu ile aynı bir artış şekli söz konusu olamaz sözleşme ücreti ile taban ücret miktarları aynı değil uyarlama yaparlar illa ki ancak arada kadrolu ile sözleşmeli arasında fark oluşacak gibi gözüküyor ciddi manada

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