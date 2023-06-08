Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Haziran 2023 10:26
Benzin ve Mazota DEV Zam. Uçuyoruz sıkı tutunun ..

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş, oto gazda 67 kuruş zamlanacak...

Ellerinize sağlık siz olmasanız nasıl dünyada lider ülke olacaktık. Durmak yok ZAMMA DEVAMMM !


tatlılimon2133
Aday Memur
08 Haziran 2023 10:27

Venezuela:))


ArDıL_1905
Genel Müdür
08 Haziran 2023 10:39

Olsun ben 50 dolarlık yakıt alıyorum!


Velocıraptor
Genel Müdür
08 Haziran 2023 10:41

hay aklınla bin yaşa delikanlı :)))

ArDıL_1905, 2 saat önce

Olsun ben 50 dolarlık yakıt alıyorum!


majesteleri7
Şef
08 Haziran 2023 10:44

Dolar 1 liraydı siz yine sövüyodunuz.örn gezi parkı olayları 201


yeni_müdür
Aday Memur
08 Haziran 2023 10:53

Yüzde 52 bayram vyapıyo


bulaşşıkk
Aday Memur
08 Haziran 2023 11:24

Sus teröris ezanı dindirip bayrağı mı indirecen.


BuAşkFazlaSana
Şef
08 Haziran 2023 11:26

Olsun kudüs düşmedi. Yakında gabar petrolü gelecek benzin 1 tl olacak.


Feriduni
Şube Müdürü
08 Haziran 2023 11:43
Aman bize ne, dolarla mı maaş alıyoruz? Her şey mükemmel! Ohhhhh canıma değsin! Ohhhhhh her şey muhteşem!

Velocıraptor
Genel Müdür
08 Haziran 2023 12:19

BAYBURT orada mı bayburt yok mu asacağınız bir pankart :)))


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
08 Haziran 2023 12:50

))))

BuAşkFazlaSana, 2 saat önce

Olsun kudüs düşmedi. Yakında gabar petrolü gelecek benzin 1 tl olacak.


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
08 Haziran 2023 12:58

Biz diyoruz alım gücü, hayat pahalılığı, kira zammı, gıda - giyim zammı, akaryakıt zammı sen diyorsun ki gel bize bazı bazı!!)) Yaa artık düzeltin şu ekonomiyi de görelim marifetinizi arkadaşş! Hani nerede şu sihirli değnek!? Tek dediğiniz şey: Sabır, biraz daha sabır, hadi az daha sabır ...!? ))) Lan arkadaşş, sabır taşı olsa çatlardı beee! Sen şuna de ki : "Vallahi biz de bilmiyoruz bu ekonominin ne olacağını, Allah sonumuzu hayretsin!" desenize yahu çekinmeden haa! )))

majesteleri7, 2 saat önce

Dolar 1 liraydı siz yine sövüyodunuz.örn gezi parkı olayları 201

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