Benzin ve Mazota DEV Zam. Uçuyoruz sıkı tutunun ..

Aman bize ne, dolarla mı maaş alıyoruz? Her şey mükemmel! Ohhhhh canıma değsin! Ohhhhhh her şey muhteşem!

Aman bize ne, dolarla mı maaş alıyoruz? Her şey mükemmel! Ohhhhh canıma değsin! Ohhhhhh her şey muhteşem!