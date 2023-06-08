Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 11:24
En düşük memur maaşı 11.848 tl üzerinden 22 bin olacak ona göre hesap yapın

2023 YILI OCAK AYI EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11.848 EVLİ 2 ÇOCUKLU

22.000 TL KONUSUNA GELİRSEK AYNI ŞEKİLDE EVLİ 2 ÇOCUKLU 22.000 TL OLACAKMIŞ HABERİNİZ OLSUN


ArDıL_1905
Genel Müdür
08 Haziran 2023 11:28

Ben hesabı yaptım! 11848 TL de bulunan rakamları topladım 1+1+8+4+8=22 ediyor!


Ugrasangillerr42
Aday Memur
08 Haziran 2023 11:30

şuan en düşük memur maaşının 10.600 olduğunu söylüyorlar. Niçin en dipten değil de 11.848 ve evli çocuklu değerlendirmesi ile yapılıyor ki zam ?


TEKNİSYEN3467
Aday Memur
08 Haziran 2023 11:33

Ben zaten evli çocuksuz eş yardımı almadan 11.750 alıyorum nasıl olacak acaba


mutlu_50
Müsteşar
08 Haziran 2023 11:56

Teknisyen olduğun için olmasın. Hizmetli olarak başla kaç lira alacaksın? 10.500 TL alırsın.

TEKNİSYEN3467, 2 saat önce

Ben zaten evli çocuksuz eş yardımı almadan 11.750 alıyorum nasıl olacak acaba


TEKNİSYEN3467
Aday Memur
08 Haziran 2023 12:14

O zaman benim de düz 22.000 bini bulur öyle mi


Mayncan
Aday Memur
08 Haziran 2023 12:54

En düşük memur maaşı 11.800 zırvalığı ne zaman biter acaba? Ben yeni kadroya geçtim 11.292 alıyorum

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