Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Haziran 2023 11:29
ÖĞRETMEN TAYİN HARCI

Merhaba, bir öğretmen eş durumundan dolayı başka bir ile gittiğinde tayin harcı veriliyor mu yaklaşık 600 km uzaklıkta bir ile gideceğiz yakın zamanda tayin olanlardan bilgi rica ediyorum saygılar,


fadime82
Memur
08 Haziran 2023 11:52
Tayin harcı verilir tabiki hocam. Mesafe, ailedeki kisi sayısı yol ücreti vs dahil edilir ona göre bir rakam çıkar. Tayininiz çıktıktan sonra sizden bazi evraklar isterler. Onlari tamamlayın hesabiniza 1 hafta 10 gün sonra yatar

melcea
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 12:10

Veriliyor ancak o kadar yetersiz ki birkac kisi birlesip kamyon tutsa dahi yetmiyor.


fadime82
Memur
08 Haziran 2023 12:31
O doğru verilen para nakliyenin 3 te 1 ni karşılamıyor. 600km mesafeye en az 25 bin alırlar
melcea, 57 dk. önce

Veriliyor ancak o kadar yetersiz ki birkac kisi birlesip kamyon tutsa dahi yetmiyor.

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