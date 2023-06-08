Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 11:37
500 TL lik Banknotlar Çıkıyor

Kısa bir süre içerisinde 500TL lik banknotlar piyasaya sürülecekmiş, en düşük memur maaşı 22 bin olmadan çıkar tahminim.


civciv kız
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 11:41

öyle bi şey olacaksa cumhuriyetin 100 yılı şampiyonu GS logosuyla çıksın.


ArDıL_1905
Genel Müdür
08 Haziran 2023 11:42

Çok güzel! Demek ki en büyük Türk Lirası ile daha fazla dolar alabileceğiz! Ben olsam 500 TL yetmez 1000 TL çıkarırım.! Bu şekilde daha fazla dolar gelir en büyük Türk Lirası ile!

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