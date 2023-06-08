Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 11:48
Dolar temmuzda 30 olur. 22 bin vaadinin güncellenmesi
Gerekir. Vaat verilirken dolar 19 liradaydi. Yüzde 50 enflasyon artacak. 22 bin yerine 30 bin maaş verilmeli. Yoksa 500 dolara anlaşan asgari ücretli temmuzda memurla ayni maaşı alacak gibi

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