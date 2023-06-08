Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Haziran 2023 12:04
Uzman öğretmenlik il milli eğitim onayı

Başvurum okul ilçe tarafindan onaylanmış

Sadece meseleki gelişim bölümü il milli eğitim tarafından daha onaylanmamış onay bekliyor yazıyor il milli eğitim eğitim başvurusu kısmını onaylamış ama mesleki gelişim bölümünü onaylamamis acaba bu kısmı bilerek mi onaylamiyorlar süreç nasıl oluyor bilen varsa paylaşabilir mi ?


zefur2015
Aday Memur
08 Haziran 2023 12:10

Benimde öyleydi mesleki gelişim son onay eksikti iki gün sonra onaylandı merak etmeyin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yonetici atama takvimi ne zaman yayinlanir?Uzman ogretmenlik 5 yıla iner miUyarıyorum! Aman gaza gelmeyin. Hesabınızı iyi yapın.Depremden Etkilenen Öğrenci Bursluluk BaşvurusuRotasyon Nedeniyle Tayinler gecikmişÖğretmenim bir sürü icra geliyor devlet memurlugum sıkıntı olur muÖğretmenlerde derste 155 i arayıp şikayetçi mi olsun?Mayıs Ayı Anflasyonu : yüzde 0,04. Kim İnanır ?LGS salon aday listesinin yanlış doldurulmasıBenzin ve Mazota DEV Zam. Uçuyoruz sıkı tutunun ..

Sözlük

tasarruf 1 marjinal fayda 1 ceteris paribus 1 6 ay süren maç 1 liman 1 seçmen 3 ideal insan 1 sözlükte puanlama sisteminin kaldırılması 1 Kahvaltıda vazgeçemedikleriniz 5 otofaji 4

Son Haberler

Hüdapar'dan, Bayrak ve kadın hakları ile ilgili açıklamaGaziantep'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandıKılıçdaroğlu: Bir daha herhangi bir pozisyona aday olmayacağımSezgin Baran Korkmaz'ın 'mal varlığı aklama' davası sürüyorSuriye ve Yunanistan sınırında 3 terörist yakalandı

Editörün Seçimi

Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)