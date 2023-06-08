Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 12:57
2023 Görevde yükselme ve ünvan değişikliği

Bilmediğimden soruyorum, yazılı sınavdan sonra başarılı kabul edilenler için mülakat mi yapılacak? Bilen bilmeyen rica etsem :)

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