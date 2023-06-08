Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Haziran 2023 12:58
Pomem sıçrama tahtası

Merhaba arkadaşlar Pomeme hazırlanıyorum 1 haftadır parkurdayım sıçramadan zannedersem diz kapağım ve kaval kemiğim ağrıyor evde denediğimde bel çevirme filan yapıyorum teknik olarak ama kursta parmak ucuna bile düşemiyorum düşme korkusundan heralde nasıl aşacağım bu korkumu sizler nasıl öğrendiniz birde ağrıdan dolayı çalışmaya ara mı vermeliyim

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