Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 13:00
Başka bir ile geçici görevli yolluk ve dış görev ücreti

emniyet yol ücreti veya dış görev parası ne kadar veriyor acaba bilgisi olan arkadaş var mı? Gittiğin ile göre kilometreye göre mi veya günlük dış görev parası varsa ne ne kadar acaba?


Vedelii
Şef
08 Haziran 2023 13:05
Günlük 200 tl harcırah alıyorsun.

Minnakpolis
Aday Memur
08 Haziran 2023 13:07

Başka bir şey yok değil mi yolluk falan

Vedelii, 4 saat önce
Günlük 200 tl harcırah alıyorsun.

Vedelii
Şef
08 Haziran 2023 13:08
O ilin terör parasıda yatıyor. Harcırahı kadrosu olduğun şehir, varsa terör parasını da gittiğin il yapıyor.
Minnakpolis, 4 saat önce

Başka bir şey yok değil mi yolluk falan


Minnakpolis
Aday Memur
08 Haziran 2023 13:55

Teşekkürler

Vedelii, 4 saat önce
O ilin terör parasıda yatıyor. Harcırahı kadrosu olduğun şehir, varsa terör parasını da gittiğin il yapıyor.
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