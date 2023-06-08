KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 13:00
Katiplikten Pomem'e
15 Nisan'da kadrolu olduk, 30. Dönem pomemi kazansak sorun olmadan eğitime geçebilir miyim?

astcavus
Aday Memur
08 Haziran 2023 14:25

Ben de ikmden astsubaylığa geçmeyi düşünüyorum. Usulüne göre istifaların onayı 1 ayı buluyor. Eğitime gitmeden önce istifa onaylanması gerekiyor. Aksi takdirde kayıt yaptıramıyorsunuz. Eğitim tarihi geçtikten sonra istifa onaylanırsa 6 ay boyunca memuriyete geri dönüş yapamıyorsunuz. Çok arada derede kaldım.


umuttisigi
Aday Memur
08 Haziran 2023 14:32
Nasıl yani zaten sonuçlar açıklandıktan ortalama 10 gün içinde çağırıyorlar sorun olur mu
astcavus, 3 saat önce

Ben de ikmden astsubaylığa geçmeyi düşünüyorum. Usulüne göre istifaların onayı 1 ayı buluyor. Eğitime gitmeden önce istifa onaylanması gerekiyor. Aksi takdirde kayıt yaptıramıyorsunuz. Eğitim tarihi geçtikten sonra istifa onaylanırsa 6 ay boyunca memuriyete geri dönüş yapamıyorsunuz. Çok arada derede kaldım.

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