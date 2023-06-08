Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 13:11
Batıdan batıya tayin

Bulunduğum ilin görev süresi 5 yıl, 4 yıldır görev yapıyorum. 2 şark bitirdim. Batıdan BATIYA tayin için ne yapmalıyım. Tercih modülü açılır mı.


polmuratmk
Genel Müdür
08 Haziran 2023 13:30
Toprağım batı batı tayini için modül açılmaz, istediğin kadar il yazarak dilekçe ile tayin isteyebilirsin. 8 yıllık memlekette 7 yıllık iken batı batı 5 il yazdım dayı, amca, torpil olmadan 1. Sıra Aydın geldi...1 yıllıkken bile tayin yazabilirsin 2/3 gibi bir kısıtlama yok... Gelmez deme şansını dene...

AYINTAPLI27
Aday Memur
08 Haziran 2023 13:32
Eyvallah gardasım sagolasın
polmuratmk, 4 saat önce
Toprağım batı batı tayini için modül açılmaz, istediğin kadar il yazarak dilekçe ile tayin isteyebilirsin. 8 yıllık memlekette 7 yıllık iken batı batı 5 il yazdım dayı, amca, torpil olmadan 1. Sıra Aydın geldi...1 yıllıkken bile tayin yazabilirsin 2/3 gibi bir kısıtlama yok... Gelmez deme şansını dene...
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