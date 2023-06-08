Batıdan batıya tayin

Toprağım batı batı tayini için modül açılmaz, istediğin kadar il yazarak dilekçe ile tayin isteyebilirsin. 8 yıllık memlekette 7 yıllık iken batı batı 5 il yazdım dayı, amca, torpil olmadan 1. Sıra Aydın geldi...1 yıllıkken bile tayin yazabilirsin 2/3 gibi bir kısıtlama yok... Gelmez deme şansını dene...

Toprağım batı batı tayini için modül açılmaz, istediğin kadar il yazarak dilekçe ile tayin isteyebilirsin. 8 yıllık memlekette 7 yıllık iken batı batı 5 il yazdım dayı, amca, torpil olmadan 1. Sıra Aydın geldi...1 yıllıkken bile tayin yazabilirsin 2/3 gibi bir kısıtlama yok... Gelmez deme şansını dene...