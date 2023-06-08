KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Haziran 2023 13:28
Dışişleri Bakanlığı Bilgisayar İşletmenliği

arkadaşlar hiç bir yerde ne bilgi var nede destek veren kimse var. tamamen kara kutu bir konu. bundan dolayı bu kuruma atananları yada atanmayı düşünenleri telegram grubumuza beklıyorum. grubu kurdum. ordan bılgı alısverısınde buluanbılırız. gruba gelmek ısteyenler özelden mesaj atsın lınk atayım

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