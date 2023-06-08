Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Haziran 2023 13:31
Görevde yükselme sınavı ertelenmelidir

Sinavin en azindan Kasım ayına ertelenmesi gerekiyor çünkü yaz tatilinde insanların tatil yapmaya ihtiyaci var ayrica bu sıcaklarda insanları eve tikilarak sınava çalışmaya zorlamak insafsızlık olacaktır


gecelerinya
Aday Memur
08 Haziran 2023 13:37
Nasil ayarliyorlar anlamak mümkün değil milletin düğünü oluyor, çocuğunu sünnet ettiriyor, tarlası olanların isleri oluyor vs vs

the.prens
Aday Memur
08 Haziran 2023 13:49
Hayatınızın dönüm noktası bir takım şeylerden feragat edeceksiniz.

gecelerinya
Aday Memur
08 Haziran 2023 13:50
Hayatımızın donum noktası adalet bakanlığında mudur olmaksa yaşamayalım:)
the.prens, 4 saat önce
Hayatınızın dönüm noktası bir takım şeylerden feragat edeceksiniz.

the.prens
Aday Memur
08 Haziran 2023 13:51
Girme o zaman sınava neden giriyorsun git tatilini yap :)
gecelerinya, 4 saat önce
Hayatımızın donum noktası adalet bakanlığında mudur olmaksa yaşamayalım:)

E.Kayı Han
Editor
08 Haziran 2023 13:53

Bakanlık sizi zorlamıyor illa ki sınava girin diye. Tatil yapmak istiyorsanız, evden çıkmak istiyorsanız sınava girmezsiniz olur biter.


sevgi cicekleri
Aday Memur
08 Haziran 2023 13:54
Yazılı sınav Temmuz 22 de yapılıyorsa Eylülde sınav sonuçları belli olur sozlu mülakatta ekim ayında baslar Aralık ayına kadar devam eder Sonrasında sözlü mülakat sonuc ları Subat ayı gibi acıklanır Atama Tercihleri için yine belli zaman dilimi verilir Ve tasınma 2024 yazı bulur
gecelerinya, 4 saat önce
Nasil ayarliyorlar anlamak mümkün değil milletin düğünü oluyor, çocuğunu sünnet ettiriyor, tarlası olanların isleri oluyor vs vs

34poseidon
Memur
08 Haziran 2023 14:10

yahu ben konuları bitirdim tabi efenim senin tatilin daha önemli iptal edelim.. otur çalış


farelikoyunnincası
Aday Memur
08 Haziran 2023 15:14

Yav derdinizi seveyim. :) çen tatil mi yapçan çen


cbedir
Aday Memur
08 Haziran 2023 15:22

şu forumda bir sürü saçma şey okudum ama nirvanası bu herhalde.

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