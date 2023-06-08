Görevde yükselme sınavı ertelenmelidir

Yazılı sınav Temmuz 22 de yapılıyorsa Eylülde sınav sonuçları belli olur sozlu mülakatta ekim ayında baslar Aralık ayına kadar devam eder Sonrasında sözlü mülakat sonuc ları Subat ayı gibi acıklanır Atama Tercihleri için yine belli zaman dilimi verilir Ve tasınma 2024 yazı bulur

Yazılı sınav Temmuz 22 de yapılıyorsa Eylülde sınav sonuçları belli olur sozlu mülakatta ekim ayında baslar Aralık ayına kadar devam eder Sonrasında sözlü mülakat sonuc ları Subat ayı gibi acıklanır Atama Tercihleri için yine belli zaman dilimi verilir Ve tasınma 2024 yazı bulur

gecelerinya, 4 saat önce Nasil ayarliyorlar anlamak mümkün değil milletin düğünü oluyor, çocuğunu sünnet ettiriyor, tarlası olanların isleri oluyor vs vs