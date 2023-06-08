Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 13:54
Aile
Selamlar, öncelikle Allah kimseye kaldıramayacağı yük vermesin inşallah Annem ve babam psiyatrik tedavi görüyorlar babam 2 aydır başladı hap tedavisine annem senelerdir ikisinindr durumu iyi değil kimse yok yanlarında dilekçe versem dikkate alınır mı yanlarında olmam gerekiyor tecrübeli abilerim lütfen rica ediyorum bana bilgi verin

Konan Bey
Aday Memur
08 Haziran 2023 14:43
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sinemmisadim
Aday Memur
08 Haziran 2023 16:13

Öncelikle Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu konularda tayin işini kolaylaştırıyorlar diye biliyorum. Gerekirse dilekçenize ek olarak sağlık raporu vs gibi şeyler de sunarsiniz. Denemekten zarar gelmez. Hakkınızda hayırlısı olsun


Konan Bey
Aday Memur
08 Haziran 2023 16:38
Çok teşekkür ederim sağolun dilekçe yazıp raporu sunmam yeterli değil mi
sinemmisadim, 1 saat önce

Öncelikle Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu konularda tayin işini kolaylaştırıyorlar diye biliyorum. Gerekirse dilekçenize ek olarak sağlık raporu vs gibi şeyler de sunarsiniz. Denemekten zarar gelmez. Hakkınızda hayırlısı olsun

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