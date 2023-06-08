Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Haziran 2023 14:04
Bayram tatili konusunda

Bir üniversitede 4bli koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Bayram için idari izin ilan edildi ve tatil 9 gün oldu. Fakat bize 26 Haziran pazartesi günü çalışmamız gerektiği söyleniyor. Bu konuda bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz.


E.Kayı Han
Editor
08 Haziran 2023 14:07

İdare çalışılmasını istiyorsa çalışmanız lazım. Bu idarenin tasarrufunda olan bir şey.


Melih bugul
Aday Memur
08 Haziran 2023 14:29
657ye tabi sözleşmeli memuruz ama bizi zaten hiçbir resmi tatilde ve hafta sonu çalıştırmıyorlar. Fazla mesai ücreti de veremiyorlar. Ayrıca işçilerin fazlaca çoğunluk olduğu kurumda vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz böylece servis kullanma hakkımızı ve yemekhanede yemek yeme hakkımızı elimizden alıyorlar.
E.Kayı Han, 3 saat önce

İdare çalışılmasını istiyorsa çalışmanız lazım. Bu idarenin tasarrufunda olan bir şey.


Hannibal Barca
Memur
08 Haziran 2023 16:45
Güvenlik ve temizlik personelinin 4bli alınması sorunlara neden oluyor. Örnekte olduğu gibi Devlet buna çözüm bulacaktır. Benim düşüncem eskisi gibi 4dli işçi olarak almaya devam edilmesi.
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