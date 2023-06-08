Bayram tatili konusunda

657ye tabi sözleşmeli memuruz ama bizi zaten hiçbir resmi tatilde ve hafta sonu çalıştırmıyorlar. Fazla mesai ücreti de veremiyorlar. Ayrıca işçilerin fazlaca çoğunluk olduğu kurumda vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz böylece servis kullanma hakkımızı ve yemekhanede yemek yeme hakkımızı elimizden alıyorlar.

657ye tabi sözleşmeli memuruz ama bizi zaten hiçbir resmi tatilde ve hafta sonu çalıştırmıyorlar. Fazla mesai ücreti de veremiyorlar. Ayrıca işçilerin fazlaca çoğunluk olduğu kurumda vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz böylece servis kullanma hakkımızı ve yemekhanede yemek yeme hakkımızı elimizden alıyorlar.