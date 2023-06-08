Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 14:08
Deprem bölgesi afad parası ?
Deprem bölgesine görevli gidenlere afad parası adı altında ücret yatacakmış bilgisi olan var mı ?

Sadeceinsan65
Şef
08 Haziran 2023 14:45
Oranın aslı kadrosuna yada gecıcı gorevlendırme ile gidenlere yatıralacakmıs. Bize oyle soylendı ben 45 gun kaldım.ama bize verılmeyecekmıs. Dıs gorev olarak gidenler 15 gunluk periyotta kalanlara yok diyorlar

gencpolis25
Aday Memur
08 Haziran 2023 15:48
bilgin yok aklın yok bilip bilmeden ne konuşuyorsun gerizekalı seni
Sadeceinsan65, 3 saat önce
Oranın aslı kadrosuna yada gecıcı gorevlendırme ile gidenlere yatıralacakmıs. Bize oyle soylendı ben 45 gun kaldım.ama bize verılmeyecekmıs. Dıs gorev olarak gidenler 15 gunluk periyotta kalanlara yok diyorlar

Sadeceinsan65
Şef
08 Haziran 2023 16:09
Bir sene de uzman polis mi oldum daha gecen sene ıhrac olur muyum diye dolanırken ne oldu boyle bılgılendın sen:)))
gencpolis25, 2 saat önce
bilgin yok aklın yok bilip bilmeden ne konuşuyorsun gerizekalı seni

entropimen
Şef
08 Haziran 2023 16:26
Dış görevli giden herkese yatırılacak bizden liste istediler kim e gitti ise gün üzerinden yatırılacak günlük 83 tl deniyor 15 gün gitsen 1350 tl filan toplamda

MeteAkk
Aday Memur
08 Haziran 2023 16:32
Sen ne edepsiz insansın adam olamamışsın konuşma yı bilmiyorsun nasıl polis oldun şahibeli
gencpolis25, 2 saat önce
bilgin yok aklın yok bilip bilmeden ne konuşuyorsun gerizekalı seni

gencpolis25
Aday Memur
08 Haziran 2023 17:29
sal*ga anlatır gibi anlat kanka bunlara
entropimen, 1 saat önce
Dış görevli giden herkese yatırılacak bizden liste istediler kim e gitti ise gün üzerinden yatırılacak günlük 83 tl deniyor 15 gün gitsen 1350 tl filan toplamda
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade KararıTercih...Değerlendirme...Seçim taltifsiz görev . Polisler ve Bekçiler'in deprem bölgesi görevlendirmesiPolis Memurluğundan GİH olmak Nasıl bir şeyGih'e neden taltif yok...Deprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerSeçim bitti kredi çekme de sorun var mı hala arkadaşlar ?

Sözlük

seçsis 1 Kırmama hassasiyeti 1 ilham perisi 1 boyalı civcivler 1 doritos cubun 1 annem 3 Benzeşme 1 İçinden geleni söyle 1 güne bir söz bırak 1 ayna tutmak 2

Son Haberler

Yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz satan 6 zanlı tutuklandıMSB'den bedelli askerlik ücretine dair açıklamaİnşaatın 22. katından yük asansörü ile düşen öğretmen hayatını kaybettiAmasya'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölümAltının kilogramı 1 milyon 460 bin 400 liraya geriledi

Editörün Seçimi

Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)