Deprem bölgesi afad parası ?

Bir sene de uzman polis mi oldum daha gecen sene ıhrac olur muyum diye dolanırken ne oldu boyle bılgılendın sen:)))

Bir sene de uzman polis mi oldum daha gecen sene ıhrac olur muyum diye dolanırken ne oldu boyle bılgılendın sen:)))

gencpolis25, 2 saat önce bilgin yok aklın yok bilip bilmeden ne konuşuyorsun gerizekalı seni