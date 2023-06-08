Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


08 Haziran 2023 14:13
Engelli memur

1 aydır güvenlik soruşturmam bitti ama hala işe çağırmadılar. Atandığım belediyeyi her aradığımda işlemleriniz devam ediyor diyorlar. Bu durum normal midir sizce


Aslı Demir5
08 Haziran 2023 14:15
Artık beklemekten yoruldum 3 ay önce atandım hala Sürünüyorum
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