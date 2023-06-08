Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 14:17
Temmuz ayı neden bekleniyor ?

Arkadaşlar temmuz ayı yani dolayısıyla Haziran enflasyon oranının neden beklendiği ile ilgili mantıksal dairese bilgisi olan var mı ? Zaten en düşük memur maaşı 22 olacak dendi ve bu düzenleme de ayrıntıyı halen kimse bilmiyor. Bizim aleyhimize haberler yapan memurlar net ise refah payı verilmezse yüzde 15 zam olacak haberleri yapıyor. Ne refahı ne yüzdesi kardeşim adam en düşük memur maaşı 22 olacak demedi mi ??? Bu yönde tüm çalışanlara seyyanen mi oransal mı zam yapılacak bunun çözülmesi gerekiyor iken enflasyonun baz alınma mantığı nedir anlayan var mı Allah aşkına?


gardiyan4255
Aday Memur
08 Haziran 2023 14:31
Memur zaten ölmüş bitmiş kimin Umurunda

kerten.kele
Aday Memur
08 Haziran 2023 14:32

kimisi okunmak için kimisi muhalefet olduğu için yalan haber paylaşıp duruyorlar.


Karizmaunl
Aday Memur
08 Haziran 2023 14:45

Hükümet ile yetkili sendika arasında imzalan Toplu Sözleşme Kanununa istinaden Temmuz bekleniyor. Memur maaş artışları gerçekleşecek enflasyon rakamlarına göre tespit edileceğinden beklenilmesi gerekiyor.


Produss
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 16:24

var hocam, haziran enflasyon oranı belli olacak ve ona göre + yüzde kaç zam ve + seyyanen kaç lira zam yapılacağı belirlencek. sonra bu net rakamlar üzerinden kanun çıkacak. yani ortada somut veriler olmadan kanun çıkaramıyorlar.


hadibe2
Aday Memur
08 Haziran 2023 16:26

seyyanen herkese verilecek de mi


tenoretic
Memur
08 Haziran 2023 16:40
KK seçilseydi hemen verecekti ama seçmedik o zaman bekleyin.
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