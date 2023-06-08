Temmuz ayı neden bekleniyor ?

Arkadaşlar temmuz ayı yani dolayısıyla Haziran enflasyon oranının neden beklendiği ile ilgili mantıksal dairese bilgisi olan var mı ? Zaten en düşük memur maaşı 22 olacak dendi ve bu düzenleme de ayrıntıyı halen kimse bilmiyor. Bizim aleyhimize haberler yapan memurlar net ise refah payı verilmezse yüzde 15 zam olacak haberleri yapıyor. Ne refahı ne yüzdesi kardeşim adam en düşük memur maaşı 22 olacak demedi mi ??? Bu yönde tüm çalışanlara seyyanen mi oransal mı zam yapılacak bunun çözülmesi gerekiyor iken enflasyonun baz alınma mantığı nedir anlayan var mı Allah aşkına?