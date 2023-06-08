Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


08 Haziran 2023 14:29
Tekirdağ belediyesi
1 aydır güvenlik soruşturmam bitti ama hala işe çağırmadılar. Atandığım belediyeyi her aradığımda işlemleriniz devam ediyor diyorlar. Bu durum normal midir sizce

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