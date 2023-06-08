Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 14:40
es durumu
merhabalar cevre şehircilikte 4b sozlesmeli memurum. nişanlım da şuan pomemde eğitimde. şubat ayında da bir senem dolacak benim. o da aralıkta iş başı yapacak. bizim es durumu tayini nasıl olur acaba ben ona tabi olabilir miyim şubattan sonra veya direkt o benim yanıma mi gelir ?

yigi58do
Aday Memur
08 Haziran 2023 16:29

Polis okulunda, mezuniyete yakın idari büro eş durumuyla alakalı mazeret vs. Durumundaki personel için isim isteyeceklerdir. Okuldaki idari bürodan sorup net bilgi edinebilir.

En kötü ihtimalle, mesleğe başladığında eş durumuyla ilgili evrakları hazırlayıp personel daireye dilekçe vererek. Eş durumu mazeret ataması gerçekleştirebilirsiniz

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