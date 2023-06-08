merhabalar cevre şehircilikte 4b sozlesmeli memurum. nişanlım da şuan pomemde eğitimde. şubat ayında da bir senem dolacak benim. o da aralıkta iş başı yapacak. bizim es durumu tayini nasıl olur acaba ben ona tabi olabilir miyim şubattan sonra veya direkt o benim yanıma mi gelir ?

merhabalar cevre şehircilikte 4b sozlesmeli memurum. nişanlım da şuan pomemde eğitimde. şubat ayında da bir senem dolacak benim. o da aralıkta iş başı yapacak. bizim es durumu tayini nasıl olur acaba ben ona tabi olabilir miyim şubattan sonra veya direkt o benim yanıma mi gelir ?