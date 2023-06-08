Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2023 14:48
Eş durumu

Ya bu dilekçe olumlu olursa hastayane mi helir ckys den mi bekleniyor


gonul_kara
Memur
08 Haziran 2023 14:48
Cksy ye önce düşer hastaneye de yanıt gelir

GaZel.2309
08 Haziran 2023 14:50
Teşekkür ederim
Toplam 2 mesaj

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