Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 14:49
En düşük memur maaşı 22 bin olursa polisler için maaş ne kadar olacak?

Temmuzda verilecek zam oranı ne olacak. Hali hazırda 20 bin civarı alan bizler, 22 BİN endüşük memur maaşı altında ezilmemek için ne kadar zam yapılacak


Nanizm
Aday Memur
08 Haziran 2023 14:50

28 ile 32 arası olur diye düşünüyorum.


Minnakpolis
Aday Memur
08 Haziran 2023 14:55

He olur olur bekle

Nanizm, 3 saat önce

28 ile 32 arası olur diye düşünüyorum.


1212calisanpolis
Aday Memur
08 Haziran 2023 14:56
23-24 olur

ccat
Aday Memur
08 Haziran 2023 14:57

22.010 yeter çok şükür herşey Allah'tan!


AYINTAPLI27
Aday Memur
08 Haziran 2023 14:57
En düşük 22 BİN olacaksa ben 24 bin alacaksam, masa başı çalışanlar hala neyden şikayet edecek merak ediyorum

KingDrummer
Şef
08 Haziran 2023 14:58

Şuanki ekonomi politikasını, maaş, faiz, enflasyon çalışmalarını önceden kestirebilseydim zaten şimdiye borsadan parayı vurmuş, mesleği bırakmış ve bir şirketin ortağı olmuştum.


Emre.keles
Aday Memur
08 Haziran 2023 15:00
Tahminim 26 bin lira

Android60
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 15:03

Sen minnaksın ne bilecen tıfıl adam doğru demiş 28 32 arası olacak

Minnakpolis, 3 saat önce

He olur olur bekle


wiseelit
Aday Memur
08 Haziran 2023 15:21

birbirinize karşı çekememezlik yapmayı geçin twitter'da 35.000 tl istediğinize dair eylem yapın


vatanfedaisi
Aday Memur
08 Haziran 2023 15:22

biz 17 alırken en düşük memur 11 alıyordu, 11 alanı 22 yapacaksa bizi de en az 28 yapması lazım ama bakalım


rterte15
Memur
08 Haziran 2023 15:29
Mecbur olacak .. yani sırf muhalefet olmak için yazıyorsunuz bomboş
Minnakpolis, 3 saat önce

He olur olur bekle


masterrrrr
Aday Memur
08 Haziran 2023 15:37

Herkes konusur reis yapar


Emree002
Aday Memur
08 Haziran 2023 15:58

taş çatlasa 26 olur yeni başlayan maksat makas daraltmak zaten

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