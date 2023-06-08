Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Haziran 2023 14:51
Jandarma Subay alımı

Jandarma subay alımlarındaki yaş sınırı, başvuru yaparken mi geçerli yoksa sınav günü için mi, başvuru yaparken 27 yaşını doldurmamış oluyorum ancak sınav tarihinde doldurmuş oluyorum yardımcı olursanız sevinirim

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