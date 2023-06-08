Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Haziran 2023 15:24
Neyi Bekliyorlar?
İl dışı kılavuz u yayınlamak için neyi bekliyorlar acaba? Geç olmadı mı artık?

Anha2016
Aday Memur
08 Haziran 2023 15:30

Bu sene geç kalındı

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