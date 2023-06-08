Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 15:33
Asalet tasdik

2022 ocak 4b girisliyim 2023 de kadro aldim aday memurluk sureci varmi sozlesmeliden kadroya gecenler için

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