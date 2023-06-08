Zorunlu hizmet bitirme

Arkadaşlar herkese selamlar.

Şu anda zorunlu hizmetimi yapıyorum ve 7senelik bir okulda çalışıyorum. (5senesini bitirdim).1 sene daha bu okulda çalışacağım ve toplamda 6yıl zorunlu hizmet yapmış olacağım.

Zorunlu hizmeti 6yıl ya da 5 yıl olan bir okula tayinim olursa zorunlu hizmetim bitmiş saylır mı ? Tayinimin çıktığı okuldan şubat eş durumunda ya da şubat il içinde tayin isteyebilir miyim ?

Bilen birisi beni aydınlatabilirse çok sevinirim.

Saygılar