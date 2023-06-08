Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 15:54
Kıdem
Arkadaşlar merhaba 13.06.2023 tarihi itibarı ile 3/1 i görürünüyorum maaşta değişiklik oluyor mu

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