TEİAŞ Mühendis Talepleri

Arkadaşlar halihazırda sendikaların talep dönemleri. Hangi sendikadan olursanız olun aşağıdaki ve yazılacak talepleri sendika temsilcinize iletin.

1) Hafta sonu ve hafta içi fazla mesailer işçi personellerinki ile en azından eşit yapılmalıdır. şu anda en düşük işçi saatlik fazla mesai ücreti 190 TL iken en yüksek mühendisin saatlik fazla mesai ücreti 6 TL dir. Haftasonu çalışmalarında mühendis (en fazla 6 saat veriliyor oda resmi ve dini bayramlarda) 30 TL alırken en düşük işçi personel 1500 TL den fazla almaktadır.

2) Arıza ve bakım birimlerinde çalışan (işletme, koruma sistemleri vb) mühendis, başmühendis ve müdür personellerine İCAP nöbetleri getirilip günlüğü en az 1000 TL den icap nöbetleri yazılmalıdır. Halihazırda arıza durumlarında manevra yetkisi olan bu personeller karşılıksız olarak 24 saat sorumluluk almaktadır.

3) İşçi personellerin iş güçlüğü tazminatı gibi birimlere özel hizmet tazminatı verilmelidir. Örneğin işletme-koruma %50, test-tesis %40, elektronik-ölçü %30 gibi. İş yükü dağılımı için teşvik edici olmalıdır.

4)Yüksek gerilim tazminatının insan onuruna yakışır bir şekilde en az günlük 200 tl üzerinden verilmesi ve maaş katsayısına bağlanması. Teknik personel 30 gün üzerinden almalıdır.

5) Mühendis ve müdür kadrosundaki teknik personeller kurum işlerinde kendi telefonları üzerinden tüm işleri yürütmektedir. Kurum tarafından telefon ve hat verilmesi.

6) Mevcut halde TEİAŞ ta çalışan kurum mühendisi yıllık 240 bin TL kazanırken işe yeni başlayan en kıdemsiz işçi personel en az yıllık 360 bin TL kazanmaktadır.

7) Kamu avukatlarının yıl sonlarında aldığı temsil ücreti emsal gösterilerek kurum mühendislerine de en az temsil ücreti kadar sorumluluk tazminatı vergisiz şekilde verilmelidir.

8) Kurum mühendislerine mesleki sorumluluk sigortası kurum tarafından yapılmalıdır.

9) Tamamlayıcı sağlık sigortası ve hayat sigortası kurum tarafından tüm sahaya çıkan aktif personele yapılmalıdır.