Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


08 Haziran 2023 16:29
Üniversite Personeli Olan Bir Memur Zorunlu Hizmeti Bulunan Öğretmen Eşini Yanına Getirebilir mi ?

Merhabalar. Bildiğimiz üzere Üniversite personelinin tayin hakkı bulunmuyor. Bu nedenle zorunlu hizmetini henüz bitirmemiş öğretmen eşimizi yanımıza getirebiliyor muyuz ?

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