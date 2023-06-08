Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 16:31
Temmuz zammını manilpüle edenler

Sayın cumhurbaşkanı en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını müjdesini verdiğinden beri maalesef hem bu forumda hem de sosyal medyada bir takım şahıslar bilerek ve kasten bu zam müjdesini manilpüle etmeye başladılar.

Seçimden önce sayın cumhurbaşkanı müjdesini verir vermez bir güruh çıkıp bu brüt olacak diye uydurma haberler yaydı. Ardından hem sayın çalışma bakanı bilgin hem de cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı bu haberleri yalanlayarak zammın brüt değil net miktar olacağı açıklandı.

Seçim zaferinden sonra bu sefer bu şahıslar seçim bitti zammı unutun diye uydurma haberler yaymaya başladı ta ki sayın cumhurbaşkanı seçim öncesi verilen tüm sözlerin yerine getireceğini söylemesiyle bu grup başka yalanlar peşine düştü.

Sayın Mehmet şimşek maliye bakanı olunca bu sefer bu şahıslar Mehmet Şimşek bakan oldu zam vermez diye uydurma iftira dolu yazılar yazmaya başladılar. En son ak parti grup başkan vekili bu yalancılara tokat gibi cevap vererek komisyonlar kurulur kurulmaz ilk iş temmuzda en düşük memur maaşını 22 bin lira olacak şekilde düzenleme yapacaz dedi. Kaldı ki sayın cumhurbaşkanı defalarca müjdesini tekrarladı seçim öncesi.

Şimdi bu kişilerin elinde yalan malzemesi kalmayınca 15 bin liranın altındaki tüm maaşlar eşitlenecek diye yalanlara sarılıyorlar. Bunlar ne 657 sayılı kanunu bilirler ne maaş katsayısı bilirler ne derece kademe nedir bilirler. Çoğu zaten memur değil trol. Seçimi kaybetmenin hazımsızlığı daha geçmemiş bunlarda.


Anuşirvann
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 16:40

Valla reis ne yapsa haktır. Defalarca bu zam müjdesini tekrarladı. Seçimden sonra birkaç defa ak parti yetkilileri açıklama yaptı temmuzda en düşük memur maaşı 22 bin olacak dediler. Mecliste komisyonlar kurulur kurulmaz ilk işimiz bu olacak dediler. Tabi bu trollerin kafası ayrı bir dünya akıl sır ermez :))

Kalkıp insan gibi bu zam daha almadan eriyor deseler sonuna kadar hak veririm. Ama yok Mehmet Şimşek geldi zammı unutun yok 15 bin üstü alanlara zam yok diye olmayacak yalanlar sallayanlara da herşey müstehat :))


Qovboypolis01
Memur
08 Haziran 2023 16:43

Yaw arkadaşlar trollere cevap vermek yerine gücümüzü bu 22 bin liranın yukarı çekilmesi yönünde kullanalım. Bırakın o trolleri kendi pisliklerinde boğulsun.

Esas olan mesele gelen zam furyası karşısında temmuzda alacağımız zammın buhar olup gitmesidir. Buna odaklanmak gerek.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 16:52

Sayın hocalarım tabiki haklısınız trollere cevap vermeye değmez. Ama gerçekten de insanın zoruna gidiyor artık. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı defalarca bu sözünü tekrarladı. Ak parti yetkilileri seçim sonrası meclisin ilk işinin memur zammı olacağını söyledi. Bu kişilerde utanma arlanma yok. Utanmadan çıkıp hala yok zammı vermezler diyorlar. Bir kısmı da yok 15 bin altı alanlar eşitlenecek diyor. Onlara kanunları hatırlatınca kanunu kim takar diyorlar utanmadan.

Burası muz cumhuriyeti mi Allah aşkına. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarla yönetilen bir hukuk devleti arkadaş. Bunu herkes beynine soksun.


Yazar64
Şef
08 Haziran 2023 16:59

Ben dahil birçok kişi son bir umut oyumuzu Reise verdik. Enflasyonu önledi, hayat pahalığını önleyemedi bu ne yaman çelişki. Artık bizi kandırmayı bıraksın insan gibi nasıl yaşanır onun karşılığını versin. İşçiyi memurdan üstün tutmasın. Yoksa yerel seçimde imamdan bile oy alamaz. Önümüz Kurban Bayramı, birçok kimsenin maaşının yarısını kurbana verecek durumu yok. Bizi kandırmasın yeter. İmkanım bu desin onu versin. Yok enflasyon 0,04 oldu; yok faiz tek haneli yemezler. Halkın çaresizliğini kullanıp son bir şans istedi bu şansı bir zahmet heba etmesin. Diyeceğim bu.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 17:23

https://www.gercekgundem.com/ekonomi/verilerle-acikladi-sgk-basuzmani-en-dusuk-emekli-ve-memur-maasina-iliskin-rakam-verdi-425871

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