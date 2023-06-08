Temmuz zammını manilpüle edenler

Sayın cumhurbaşkanı en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını müjdesini verdiğinden beri maalesef hem bu forumda hem de sosyal medyada bir takım şahıslar bilerek ve kasten bu zam müjdesini manilpüle etmeye başladılar.

Seçimden önce sayın cumhurbaşkanı müjdesini verir vermez bir güruh çıkıp bu brüt olacak diye uydurma haberler yaydı. Ardından hem sayın çalışma bakanı bilgin hem de cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı bu haberleri yalanlayarak zammın brüt değil net miktar olacağı açıklandı.

Seçim zaferinden sonra bu sefer bu şahıslar seçim bitti zammı unutun diye uydurma haberler yaymaya başladı ta ki sayın cumhurbaşkanı seçim öncesi verilen tüm sözlerin yerine getireceğini söylemesiyle bu grup başka yalanlar peşine düştü.

Sayın Mehmet şimşek maliye bakanı olunca bu sefer bu şahıslar Mehmet Şimşek bakan oldu zam vermez diye uydurma iftira dolu yazılar yazmaya başladılar. En son ak parti grup başkan vekili bu yalancılara tokat gibi cevap vererek komisyonlar kurulur kurulmaz ilk iş temmuzda en düşük memur maaşını 22 bin lira olacak şekilde düzenleme yapacaz dedi. Kaldı ki sayın cumhurbaşkanı defalarca müjdesini tekrarladı seçim öncesi.

Şimdi bu kişilerin elinde yalan malzemesi kalmayınca 15 bin liranın altındaki tüm maaşlar eşitlenecek diye yalanlara sarılıyorlar. Bunlar ne 657 sayılı kanunu bilirler ne maaş katsayısı bilirler ne derece kademe nedir bilirler. Çoğu zaten memur değil trol. Seçimi kaybetmenin hazımsızlığı daha geçmemiş bunlarda.