Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2023 16:46
Eş durumu tayini

Nisan'da dilekçe verdim hala tayin olmadı asker eşiyim dilekçeme dönülmesi bu durumda olan var mı

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Sözlük

Kırmama hassasiyeti 1 Leyla ile Mecnun 1 yazlık komşusu 2 dileğinin kabul olması 2 eski unutulmus bir pantolon cebinde 100tl bulmak 3 Kahvaltıda vazgeçemedikleriniz 5 neyse 2 doların 4 tl olma ihtimali 1 yazmA isteği 1 Panik Bozukluğu 1

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