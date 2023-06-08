Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Haziran 2023 16:58
4bli sözleşmeli personel kadroya geçtikten sonra üniversite bitirip yüksele bilir mi

Merhabalar devlete 4/b li sözleşmeli destek personeli olarak girip kadro alınca üniversite okuyup mezun olduğum bölümle alakalı veya herhangi bir kadroya yükselme durumu olur mu yardımcı olup aydınlatırsanız sevinirim

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