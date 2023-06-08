Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 17:00
EŞ DURUMU ATAMA

Daha önce çalıştığım doğu ilinde eşim 3 yıldır öğretmen.Seçim sürecinde kadroya geçti. Eş durumundan daha önce çalıştığım yere tayin olabilir miyim. Eşim ara atama olduğu için 3. yılı Ekim ayında doluyor.Ben tayin olamazsam eşim eş durumundan benim yanıma gelebilir mi ? Bu konulara vakıf olan arkadaşlar bilgilendirirse memnun olurum.


Rokettakımı
Aday Memur
08 Haziran 2023 17:03

Siz tayin olursanız bile öğretmenlere eş durumu ağustos ayında yapabiliyor. Ağustos ayında 3 senesini doldurmuş olmadığı için eş durumu yapamaz. Tayin olduğunuz ihtimalinden devam edersek şubat döneminde eş durumu yaparak yanınıza gelir. Tayin olamazsanız da yine aynı şekilde eşiniz eş durumuyla sizin yanınıza şubat döneminde gelebilir.


Rokettakımı
Aday Memur
08 Haziran 2023 17:04

Siz eşinizin çalıştığı şehre eş durumu isteseydiniz keşke


Rokettakımı
Aday Memur
08 Haziran 2023 17:06

3. Kez okuyunca daha net anladım. Siz eş durumuyla yanına gidersiniz diye düşünüyorum. Siz gidemezseniz de eşiniz şubat döneminde sizin bulunduğunuz yere gelir :)


PMYOcocuk
Aday Memur
08 Haziran 2023 17:38

Evet kısaltayım derken biraz karmaşık yazdım.Bende eş durumundan eşimin yanına gitmek istiyorum.Ancak sürekli her şey değiştiği için aklımda hep bir şüphe var.Şimdi eşim kadroya geçti ama 3+1 süresi dolmadı.Bu yüzden tereddüt yaşıyorum.Bizim teşkilatın ne yapacağı belli olmaz.

Rokettakımı, 32 dk. önce

3. Kez okuyunca daha net anladım. Siz eş durumuyla yanına gidersiniz diye düşünüyorum. Siz gidemezseniz de eşiniz şubat döneminde sizin bulunduğunuz yere gelir :)

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