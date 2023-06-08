Bizi Rakamlarla Kandırmayın Yeter..... İmkanım Bu de, Onu Anlarım.

Birçoğumuz % 52 son bir umut oyumuzu zengini değil, bizi yönetsin diye Reise verdik.

Enflasyonu önledi, hayat pahalığını önleyemedi bu ne yaman çelişki.

Artık bizi kandırmayı bıraksın insan gibi nasıl yaşanır onun karşılığını versin. İşçiyi memurdan üstün tutmasın. Yoksa yerel seçimde imamdan bile oy alamaz.

Önümüz Kurban Bayramı, birçok kimsenin maaşının yarısını kurbana verecek durumu yok. Bizi kandırmasın yeter. İmkanım bu desin onu versin.

Yok enflasyon 0,04 oldu; yok faiz tek haneli yemezler. Halkın çaresizliğini kullanıp son bir şans istedi bu şansı bir zahmet heba etmesin. Diyeceğim bu.