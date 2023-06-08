Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 17:04
Bizi Rakamlarla Kandırmayın Yeter..... İmkanım Bu de, Onu Anlarım.

Birçoğumuz % 52 son bir umut oyumuzu zengini değil, bizi yönetsin diye Reise verdik.

Enflasyonu önledi, hayat pahalığını önleyemedi bu ne yaman çelişki.

Artık bizi kandırmayı bıraksın insan gibi nasıl yaşanır onun karşılığını versin. İşçiyi memurdan üstün tutmasın. Yoksa yerel seçimde imamdan bile oy alamaz.

Önümüz Kurban Bayramı, birçok kimsenin maaşının yarısını kurbana verecek durumu yok. Bizi kandırmasın yeter. İmkanım bu desin onu versin.

Yok enflasyon 0,04 oldu; yok faiz tek haneli yemezler. Halkın çaresizliğini kullanıp son bir şans istedi bu şansı bir zahmet heba etmesin. Diyeceğim bu.


satac123
Şube Müdürü
08 Haziran 2023 17:20

İmkan yoksa kimseye vermesin. EYT'ye var, işçiye var, asgari zaten en çok artan oldu bu süreçte. Memura gelince bütçe kem küm. Her seferinde memuru yok saydıkları yetti.


feridunemeksiz
Şef
08 Haziran 2023 17:22
Yüzde 52 hahahaha hahahaha hahahaha
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