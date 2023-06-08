KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Haziran 2023 17:27
DMO satınalma uzm yrd nasıldır
herkese merhaba, kendi şehrinde sözleşmeli büro personelliği mi yoksa dmo satınalma uzman yardımcılığı mı daha iyidir

mclkgl
Aday Memur
08 Haziran 2023 17:28
dmo şehir dışı bu arada yazmayı unutmuşum.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Düzenleyici ve denetleyici kurumlarNeden mimar alımı yok ? 40 000 tıbbi sekreter alıyorlar 1000 mimar alamıyorlar yazıklar olsunÜniversitede Çalışan MühendisHukuk mezunlarının işsizlik sorunu büyüyor.DSİ yedeklerDHMİ kontenjanında yds şart mı?Ankara' da 657 Kurum TavsiyesiApron memurluğu bekleyenler

Sözlük

Tatil Yerleri 1 ilk tanıştığın insanın neyinedikkat edersin 4 dileğinin kabul olması 2 Dış görünüşe göre hüküm vermek 2 köy okulu öğretmenleri 1 yiğit 1 cübün 1 spider man kostümüyle oy veren vatandaş 1 İyi geceler sözlük 4 Halka Arz 2

Son Haberler

Yeni İstanbul Valisi Davut Gül göreve başladıYeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz satan 6 zanlı tutuklandıMSB'den bedelli askerlik ücretine dair açıklamaİnşaatın 22. katından yük asansörü ile düşen öğretmen hayatını kaybettiAmasya'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

Editörün Seçimi

Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)