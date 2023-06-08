Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Haziran 2023 17:33
Güvenlik soruşturmasından sonra boş kalan yerler il dışı tayinlerde açik olarak gosterilirmi

Arkadaşlar güvenlik soruşturmasında elenenelerin yerleri il dışı tayinlerde açik olarak gosterilirmi bilgisi olan varmi


popcorn007
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 18:55

hayır

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