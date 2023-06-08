Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 17:40
Kurban Bayramı Ödüllendirmesi
9 günlük bayram tatili kararı alındı memurlar için, daha önceden olduğu gibi bayram ödüllendirmesi alırız inşallah..

masterrrrr
Aday Memur
08 Haziran 2023 17:42

Ne zaman aldik biz bayram odullendirmesini birader?


Enginpol
Aday Memur
08 Haziran 2023 17:43
Dalga geçecek yer arıyor arkads canı sıkılıyor,devreler şimdi gerekli sana bilgilendirmeyi yaparlar kardes

YAŞAM SUYU
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:13
Geçen kurban bro
masterrrrr, 4 saat önce

Ne zaman aldik biz bayram odullendirmesini birader?


masterrrrr
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:18

Trafikci misin sen


YAŞAM SUYU
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:24
Doğrudur
masterrrrr, 3 saat önce

Trafikci misin sen


YAŞAM SUYU
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:25
Sakin ol şampiyon
Enginpol, 4 saat önce
Dalga geçecek yer arıyor arkads canı sıkılıyor,devreler şimdi gerekli sana bilgilendirmeyi yaparlar kardes
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade KararıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerPolisler ve Bekçiler'in deprem bölgesi görevlendirmesiTercih...Değerlendirme...Seçim taltifsiz görev . Polis Memurluğundan GİH olmak Nasıl bir şeyGih'e neden taltif yok...Sistem üzerinden gönüllü şark verip giden oldumu??

Sözlük

İçinden geleni söyle 1 yiğit 1 belli bir süre dinlemediğinizde özlediğiniz şarkı 7 kılıç çiçeği 2 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 7 Kocasının dayak yediğini görünce silah çeken kadın 1 annem 2 doların 4 tl olma ihtimali 1 tasarruf 1 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 5

Son Haberler

Fatih'teki silahlı çatışmada 2 kişi öldüÇAYKUR'dan kuru çaya yüzde 43 zamManchester City taraftarları İstanbul'a geldiDışişleri Bakanı Fidan, Blinken ve Kuleba ile görüştüOrdu'da mezun öğrenciler diplomalarını yüzerek aldı

Editörün Seçimi

Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)