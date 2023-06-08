KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Haziran 2023 17:50
Muvazzaf Astsubay Birinci Sınıflandırma Geldi
Herkese selamlar Piyade Komando 154.yedek gelir mi?

aday2023
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:08

HKK Yer telsiz 200

KKK U/H bakım 220 geldi bana da

İnşallah kazanırız

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