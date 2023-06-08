Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2023 17:52
İller arası tayin hakkında

Merhaba herkese, ben 2016'da 4B'li olarak ufak bir ilçedeki entegre hastaneye atandım. Acil tıp teknisyeniyim fakat hastanede(acil+tsm birlesik) çalışıyorum(sağlık memuru kadrosu), 112'de degil. Simdi kadrom geldi ve iller arasi tayine basvurmak istiyorum. ben tayin istedigimde 112'ye mi gidecegim yoksa hastane acilinde mi calisacagim? tesekkur ederim.

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