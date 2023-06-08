Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2023 17:54
Tercih'e hastane dışında neler yazılabilir

Mesela sağlık ocağı veya i.s.müdürlüğü yazılabilir mi merak ettim


Nagihan yılmaz
Memur
08 Haziran 2023 18:09
Branşına bağlı.Branşında o yerlerde varsa yazarsın.
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