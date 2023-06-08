KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Haziran 2023 18:01
MÜHENDİS SÖZLEŞMELİ ÜNİVERSİTE KADROSUNDAN MERKEZİ ATAMADA ATANMA

Arkadaşlar merhaba;

sözleşmeli olarak üniversiteye mühendis olarak atansak merkezi alımlarda tercih hakkımız oluyor mu ? eğer oluyorsa merkezide kazandıgımız kadroya sıkıntısız şekilde geçebilir miyiz? kurum sorun vs. çıkarır mı ya da belli bir sene çalışman lazım vs. derler mi ? bilgisi olan paylaşabilir mi ?

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