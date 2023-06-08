KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Haziran 2023 18:12
Ön Lisans Elektrik Teknikerleri

Arkadaşlar temmuzdaki alım için bi sıralama listesi oluşturuyoruz bi whatsapp grubu kurduk bu önümüzdeki alımda tercih yapacak elektrik mezunu arkadaşları bekliyoruz elektrik mezunu olup elektronik,mekatronik vb.. gibi bölümlerdende mezun olan arkadaşlardan ricam tercih yapmayacaklarsa bana bildirip branş sıralamalarını söylemeleridir.


coolgokhan
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:18

Branşta ilk 10 da arkadaşlarım var özelden yaz kardeşim birbirimize yardımımız dokunsun


FurkanBeyy
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:28

Güzel düşünce hocam herkes katılırsa iyi olur hepimiz için


coolgokhan
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:50

Branş 2 sizsiniz sanırım hocam

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