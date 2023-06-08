Tayinler açıklandı

Önden doğuda kalmak içih ipka verip sonradan ipkanın iptali için dilekçe verenlerden ipkası kabul olan var mı arkadaşlar nasıl bir yol izlemeliyiz

Önden doğuda kalmak içih ipka verip sonradan ipkanın iptali için dilekçe verenlerden ipkası kabul olan var mı arkadaşlar nasıl bir yol izlemeliyiz