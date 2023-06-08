Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 18:16
Tayinler açıklandı
Tayinler açıklandı

Gazimehmet20
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:51
Hayırlı olsun

Enginpol
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:54
Tayini arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun

Sunflower45
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:54
Önden doğuda kalmak içih ipka verip sonradan ipkanın iptali için dilekçe verenlerden ipkası kabul olan var mı arkadaşlar nasıl bir yol izlemeliyiz

Sunflower45
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:55
Bu ipka iptal olmaz mı bi yolu var mıdır
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade KararıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerPolisler ve Bekçiler'in deprem bölgesi görevlendirmesiTercih...Değerlendirme...Seçim taltifsiz görev . Polis Memurluğundan GİH olmak Nasıl bir şeyGih'e neden taltif yok...Sistem üzerinden gönüllü şark verip giden oldumu??

Sözlük

sürü psikolojisi 1 otofaji 3 tanımadık birini ekleme sorunsalı 2 Büyüyünce ne olmak istersin 6 yiğit 1 liman 1 seçmen 3 Tatil Yerleri 1 ayna tutmak 2 köy okulu öğretmenleri 1

Son Haberler

Fatih'teki silahlı çatışmada 2 kişi öldüÇAYKUR'dan kuru çaya yüzde 43 zamManchester City taraftarları İstanbul'a geldiDışişleri Bakanı Fidan, Blinken ve Kuleba ile görüştüOrdu'da mezun öğrenciler diplomalarını yüzerek aldı

Editörün Seçimi

Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)